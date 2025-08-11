В Подольске определили победителей соревнований по конкуру

В Подольске состоялись соревнования по конкуру ко Дню физкультурника. В них приняло участие 30 человек из Подмосковья. Спортсмены из Подольска взяли первое и третье место в общем зачете на маршруте № 2 с высотой препятствий 60 см. Победителем стала Кристина Леус с конем Кедр, бронза у Анастасии Сусловой с конем Буг, обе представляли СШОР «Пахра». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Победителей и призеров соревнований наградили кубками и медалями. Возраст участников начинался от детей 12-14 лет до опытных всадников старшего возраста. Организатором выступил конноспортивный клуб «Фаворит».

«Несмотря на летний сезон, когда многие конноспортивные клубы уходят на каникулы, в Подольске сохранили верность традициям и провели яркий турнир ко Дню физкультурника. Более 30 всадников и их грациозных партнеров вышли на конкурное поле, продемонстрировав мастерство и преданность любимому делу. В основном все из Подольска и близлежащих клубов», — сказал организатор мероприятия Сергей Головатюк.

Ограничений по возрасту не было. На турнир можно и в 70 лет заявляться, если есть допуск врача.

Конкур — это преодоление препятствий на лошади, олимпийский вид спорта. На площадке размером 40 на 80 метров подготовили маршрут с 12-15 препятствиями. Сложность маршрута подбиралась в зависимости от уровня подготовки спортсменов и лошадей.

Организаторы старались сделать маршрут удобным и комфортным для всех участников, чтобы они получали удовольствие от езды.

«На протяжении 8 лет занимаюсь в спортивной школе „Фаворит“. С детства мечтала о конном спорте и благодаря маме осуществила свою мечту. Сегодня мы вышли с моим конем Бук. Перед выходом на маршрут нам дали 40-45 секунд для приветствия судей, после чего раздался гонг, означающий начало выступления. На прохождение дистанции отводилось от одной до двух минут. Мы оба справились», — поделилась участница соревнований по конному спорту из Подольска Дарья Скорицкая.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.