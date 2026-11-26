В Подольске около 300 спортсменов выступили на соревнованиях по кобудо

Чемпионат и первенство по кобудо состоялись в Подольске 21 ноября и собрали около 300 спортсменов из 12 регионов России. Всероссийские соревнования прошли в округе в 29-й раз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На татами в Подольске 21 ноября вышли участники от шести лет до 18 лет и старше. Кобудо в переводе с японского означает «старинный воинский путь».

Первое место завоевал 27-летний подольчанин Никита Стародубцев. Он занимается с 12 лет, владеет нунчаками, бо и саями, носит черный пояс. При весе 76 кг Никита встретился с соперниками весом 106 кг и более 90 кг. До кобудо он занимался классическим каратэ и боксом.

«Это путь, который проходишь от белого до черного, получаешь дан, и в целом дальше развиваешься в духовном плане и в плане физподготовки», — рассказал Никита Стародубцев.

Из Саратова на соревнования приехали 11-летние Илья Власов и Игорь Пчелинцев. Оба занимаются боевым искусством с четырех лет и имеют желто-зеленые пояса.

«Чтобы получить желто-зеленый пояс, надо просто идти к цели, не сдаваться», — отметил спортсмен федерации кобудо Саратовской области Илья Власов.

Илья выбрал кобудо, увидев клуб, в котором теперь тренируется. Игорь пришел в этот вид спорта ради самообороны. Готовясь к выступлению, он отрабатывал технику, набивал удары и выполнял каты.

Всероссийские соревнования стали промежуточным этапом перед международными состязаниями, которые пройдут в 2027 году.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.