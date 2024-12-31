В Подольске юные легкоатлеты получили призы Деда Мороза и Снегурочки

В преддверии Нового года юные легкоатлеты из Подольска получили призы от Деда Мороза и Снегурочки. На турнир в городской округ приехали юные спортсмены из Москвы и Орехово-Зуево, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа Подольск.

Соревнования по легкой атлетике на призы Деда Мороза и Снегурочки стали традиционными и прошли в девятый раз. Программа состязаний включала бег на дистанции 100, 150, 300, 600 метров и прыжки в длину.

«Почти четыре года занимаюсь легкой атлетикой. Это мои вторые соревнования. Очень нравится дружеская и праздничная атмосфера. Желаю всем спортсменам верить в себя и всё получится», — сказала участница турнира Анна.

По итогам соревнований назвали имена семидесяти двух победителей в разных возрастных группах.

Лучшие легкоатлеты получили от Деда Мороза и Снегурочки кубки, медали и сладкие призы. Теперь они возобновят тренировки после новогодних каникул.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.