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В Подольске 5 октября закроют лыжероллерную трассу для проведения пробега

В Подольске 5 октября на лыжероллерной трассе в Дубровицах проведут забег ко Дню города. Для этого временно закроют трассу с 9:00 до 12:00. Планируется участие около 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Детский забег пройдет на дистанции 800 м. Для взрослых готовят общий забег на трассе длиной 5 км.

В 8:30 начнется выдача стартовых пакетов для участников. В 9:30 проведут разминку. В 9:45 стартует детский забег. На 10:00 наметили начало общего забега. В 11:00 победителям и призерам среди женщин и мужчин торжественно вручат медали и кубки.

На финише всех покормят солдатской кашей. Всем зарегистрированным участникам независимо от результата выдадут памятные медали.

Принимать участие в детском забеге могут дети от 6 до 15 лет. Общий забег рассчитан на участников в возрасте старше 16.

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