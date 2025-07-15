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В Подольске 360 ребят сдали нормативы ГТО в летнем лагере «Родина»

В Подольске 360 юных спортсменов из летнего лагеря «Родина» сдали нормативы ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественная церемония открытия началась с поднятия государственного флага под гимн Российской Федерации. Десять командиров представили свои отряды, после чего ребята показали поэтические и танцевальные номера, посвященные физкультурно-спортивному комплексу ГТО.

В спортивных испытаниях приняли участие 360 ребят, распределенных по пяти возрастным группам.

Участники демонстрировали силу, гибкость, быстроту и ловкость в соответствии с возрастными нормативами.

Программа тестирования включала бег, упражнения на пресс, прыжки в длину, растяжку.

Судьями выступили специалисты Центра тестирования ГТО ФСК «Заречье».

«Всегда увлекалась спортом, но ГТО сдаю впервые. Мне очень интересно узнать, каких результатов я смогу достичь. Надеюсь, что смогу выполнить все нормативы на высокий балл», — сказала участница из 8 отряда Ева Посатская.

По результатам испытаний лучших спортсменов были награждены грамотами и медалями комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.