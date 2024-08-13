В Подольске 17 августа пройдет знаковый турнир по футболу «Короли дворовых площадок»

В Подольске в субботу 17 августа пройдет седьмой из девяти турниров проекта «Короли дворовых площадок». Его приурочат к 111-летию подольского футбола, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире примут участие команды в возрастных группах U20 (2004 года рождения и моложе) и U15 (2009 года рождения и моложе). Матчи пройдут на поле стадиона «Подолье» в поселке Львовский.

В субботу 10 августа на поле СОШ № 21 прошел шестой из девяти турниров дворовых команд по футболу, объединенных под общим названием «Короли дворовых площадок».

На нем сразилось рекордное количество команд — 14 и 90 участников. Это были ребята в возрастной группе U17 (2007 года рождения и моложе). Победила команда «База 8». Победителей наградили кубком.

Выходные в Подольске всегда насыщены спортивными событиями. По проекту губернатора Московской области «Лето в Подмосковье» в Подольске 17 и 18 августа по восьми адресам прошел праздник «Спорт в каждый двор». В программу вошли тренировка, мастер-классы, показательные выступления по воркауту, нормативы федерального физкультурно-оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью», а также сладкие угощения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.