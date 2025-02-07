В Подольске 16 февраля пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Лучшие трудовые коллективы Московской области примут участие в региональном фестивале ГТО 16 февраля в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В региональном этапе примут участие сильнейшие команды, успешно преодолевшие муниципальный отбор. А победители данного этапа получат возможность представить Подмосковье на Всероссийском фестивале ГТО.

​В программу фестиваля войдут пять дисциплин: стрельба из положения сидя или стоя из электронного оружия, наклон вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа, подтягивания или рывок гири.

​В состав команды каждого трудового коллектива могут входить до десяти работников в возрасте от 25 до 59 лет организации, расположенной в Московской области.

​Региональный фестиваль ГТО состоится на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» по адресу: г. Подольск, мкр-н Климовск, Спортивный пр-д, стр. 2. Открытие мероприятия состоится 16 февраля в 12:00.

​Фестиваль проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», - сказал Воробьев.