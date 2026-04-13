В Подольске 11 апреля прошел чемпионат Подмосковья по киокусинкай

Чемпионат и первенство Московской области по киокусинкай прошли 11 апреля в спортзале ДК «Октябрь» в Подольске. В турнире участвовали более 120 спортсменов из 15 городов региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования стали отборочным этапом на первенство России, которое состоится 23 мая. Участники выступили в дисциплинах ката и ката-группа — это формальные технические комплексы, которые судейская коллегия оценивает по балльной системе.

Ката представляет собой демонстрацию техники и рисунка боя без реального поединка. В зависимости от возраста и уровня подготовки выступление длится от 22 секунд до почти двух минут. С каждым этапом программа усложняется и требует серьезной многолетней подготовки.

«Сегодня я занял третье место. Программа была насыщенной: в первом кругу выполнял ката Пинан Соно Го и хотя допустил техническую ошибку, во втором и третьем кругах удалось собраться. Выступления с Цукино Ката и Янцу прошли более уверенно и достойно. Несмотря на призовой результат, я понимаю, что еще есть над чем работать и куда расти», — рассказал 18-летний спортсмен из Подольска Тимур Дмитриев.

Самым младшим участникам турнира было 8 лет. В категории старше 18 лет выступили опытные атлеты, самому старшему из которых 63 года. По итогам соревнований сформируют сборную Московской области для участия в федеральном этапе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.