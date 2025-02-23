В подмосковных Химках провели первенство по боксу

В преддверии Дня защитника Отечества в Химках организовали первенство по боксу «За веру и Отечество», сообщили в пресс-службе округа.

Состязания провели в Академии бокса Олимпийского чемпиона Александра Лебзяка. Участие приняли спортсмены из 29 городов Московской области.

Спортсмены принимали участие в трёх раундах по три минуты. Решение в поединках выносили судьи, оценивая технику, активность и точность ударов.

По результатам состязаний, спортсменов наградили медалями, а также специальными призами: «Лучший боксёр», «Лучший тренер» и «Лучший судья».

Участников турнира поздравил депутат Совета депутатов городского округа Химки Алексей Фёдоров.

«Ваши победы и достижения гордость для всего региона. Пусть эти медали, а также ваше упорство, талант и непоколебимая воля к победе станут началом ещё более ярких и успешных страниц в жизни и спортивной карьере», — сказал Фёдоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.