В подмосковном поселке Лесной установят спортплощадку

Объявлен конкурс на выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке плоскостного спортивного сооружения в р. п. Лесной округа Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

В единой информационной системе в сфере закупок и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке плоскостного спортивного сооружения по адресу: Московская обл., г. о. Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Достоевского. Предполагается установка модульных трибун и блока раздевалки.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Спорт» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» и финансируются за счет средств округа Пушкинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.