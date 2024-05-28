В подмосковной усадьбе Гребнево 7–9 июня пройдет открытие мотосезона

В усадьбе Гребнево 7, 8 и 9 июня пройдут мероприятия по случаю открытия мотосезона. Жителей и гостей Подмосковья будет ждать традиционное масштабное мотособытие летнего сезона: рок-фестиваль, конкурсы, много вкусной еды и самых разных развлечений. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Щелкова.

Вход и въезд свободный и бесплатный.

Программа фестиваля обширная — расписание выступлений коллективов можно найти по ссылке.

Участникам напоминают, что если вы ездите на мототранспорте, то обязательно нужно надевать шлем и защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и дистанцию, садиться за руль в трезвом состоянии.

Особое внимание нужно уделить детям: начинаются каникулы, многие ребята активно начнут кататься на скутерах и питбайках, в том числе без разрешения родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.