В Подмосковье завершился суперфинал Всероссийского турнира «Золотая шайба»

В центре зимних видов спорта УТЦ «Новогорск» в Химках завершился суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В турнире, посвященном 60-летию масштабного детского хоккейного движения, приняли участие более 270 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В суперфинале 2024 года выступили по четыре команды в четырех возрастных группах, прошедшие муниципальный, региональный и всероссийский этапы. За главный трофей легендарного турнира сразились 16 команд 2007–2008 гг. р., 2009–2010 гг. р., 2011–2012 гг. р. и 2013–2014 гг. р.

На церемонии открытия гала-матча, в котором приняли участие прославленные российские спортсмены, министр спорта РФ Михаил Дегтярев зачитал приветствие президента России Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям суперфинала «Золотая шайба».

«За прошедшие годы легендарная «Золотая шайба» стала настоящей школой мастерства, знаний и командной сплоченности для нескольких поколений талантливых, энергичных мальчишек и девчонок со всей страны и по праву завоевала признание как один из наиболее массовых и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта. Многие из ребят, став признанными звездами, прославились своими триумфами на крупнейших международных соревнованиях, Олимпийских играх. Отрадно, что и сегодня ваше движение развивается, вовлекает в орбиту своей деятельности новых участников, вносит значимый вклад в популяризацию среди молодежи ценностей здорового, активного образа жизни. Желаю вам удачи, честной борьбы, ярких и незабываемых впечатлений», — говорилось в тексте приветствия.

Победителями всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» стали: «Ярославич» (Ярославская область, 2007–2008 гг. р. и 2009–2010 гг. р.), «Северная олимпия» (Республика Коми, 2011–2012 гг. р.) и «Спарта» (Владимирская область, 2013–2014 гг. р.).

Серебряные награды выиграли: «Биектау» из Республики Татарстан (2007–2008 гг. р.), «Янтарная звезда» из Калининградской области (2009–2010 гг. р.), «Наследие» из Республики Крым (2011–2012 гг. р.) и «Вымпел» из Новосибирской области (2013–2014 гг. р.).

Бронзовые медали увезли команды: «Сахалин» Сахалинская область (2007–2008 гг. р. и 2009–2010 гг. р.), «СШОР Богородский» Московская область (2011–2012 гг. р.) и «Олимпиец» Ханты-Мансийский Автономный округ (2013–2014 гг. р.).

Подробнее ознакомиться с результатами соревнований можно на официальном сайте турнира kdhl.ru

Суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.