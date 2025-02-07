В Подмосковье завершился прием заявок на участие в Кубке Наций

9 марта, в Москве, Дворце Ирины Винер в Лужниках состоятся международные соревнования по кекусинкан — Кубок Наций. Заявки на участие в соревнованиях подали 25 стран, а также 40 регионов России, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Среди них: Республика Башкортостан, Белгородская область, Владимирская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский Край, Курская область, Липецкая область, город Москва, Московская область, Нижегородская область, Орловская область, Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Карелия, Самарская область, город Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский Край, Тамбовская область, Республика Татарстан, Тверская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Чеченская республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Астраханская область, Приморский Край, Амурская область, Архангельская область, Брянская область.

Пригласительная кампания завершена. Ожидается 1 700 участников.

Международные соревнования по кекусинкан — Кубок Наций проводятся в статусеофициальных и включены в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации.

«Международные соревнования Кубок Наций предоставляет уникальную возможность проявить себя на международной арене, обменяться опытом. Желаю всем участникам успешных выступлений, новых достижений и незабываемых эмоций. Пусть дух соперничества и дружбы наполняет этот турнир, а результаты станут источником гордости для вас и ваших близких!, — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Соревнования проходят в рамках проекта СПП «Иволга» — «Объединение развитие спорт». Цель проекта — объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового образа жизни, популяризация занятий спортом как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека.

«Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» является организатором и поддерживает соревнования по различным видам спорта: футбол, легкая атлетика и карате. Карате — это не просто вид спорта, это путь саморазвития и самодисциплины. Турнир Кубок Наций дает нам возможность увидеть лучших представителей этого искусства со всего мира, обменяться опытом и вдохновиться их достижениями. Важно помнить, что настоящий успех приходит через упорство, терпение и страсть к своему делу», — отметил зампредседателя СПП «Иволга», руководитель отрасли «Промышленность, технологии и инновации. Малое и среднее предпринимательство. Спорт» Артем Петрухин.

Организаторами турнира выступают Союз промышленников и предпринимателей «Иволга»и Клуб карате кекусинкан «Подольск-Додзе». Мероприятие проходит при поддержке министерства спорта Московской области.

«Завершение приема заявок на соревнования — важный этап подготовки к предстоящему турниру. Мы рады видеть такой большой интерес со стороны спортсменов и их команд. Это подтверждает высокий статус Кубка Наций и его значимость для международного спортивного сообщества. Продолжаетсяработа по организации мероприятий, чтобы создать максимально комфортные условия для всех участников и обеспечить проведение соревнований на высшем уровне. Помощь в организации соревнований оказывают партнеры и друзья карате!»— сказал руководитель и главный тренер Клуба «Подольск-Додзе» тренер Максим Аборин.