В Подмосковье завершился групповой этап международного Кубка Игоря Акинфеева по футболу среди лучших академий стран СНГ, борьбу за трофей продолжат «Мастер-Сатурн», «Крылья Советов», «Зенит» и «Родина», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​По итогам четырех туров предварительного этапа участниками ½ стадии плей-офф Кубка Акинфеева стали четыре сильнейших команды, занявшие первые места в своих группах. Остальные коллективы не выбыли из турнира, а продолжат борьбу за места с 5 по 20.

​Лидер группы А «Мастер-Сатурн» из Московской области сыграет с победителем группы Б — самарскими «Крыльями Советов». Обе команды уверенно преодолели групповой этап без единого поражения.

​Во втором полуфинальном матче зрители увидят битву двух столиц. За выход в финал Кубка Акинфеева сразятся команды, возглавившие группу В и группу Г — «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Родина» из Москвы. Обе команды также ни разу не оступились за четыре тура групповой стадии.

​За места с 5 по 8 поборются коллективы, занявшие вторые места в своих группах. Калининградская «Балтика» встретится с «Академией футбола Крыма» из Евпатории, а московский ЦСКА сыграет с минским «Динамо».

Кроме классического футбольного турнира спортсмены соревнуются в еще двух игровых дисциплинах: киперболе и кипербатле. Кипербол — это авторский формат игры в футбол, разработанный Игорем Акинфеевым, где в каждом матче разыгрывается шесть очков — четыре в основное время и два очка в обязательной серии послематчевых пенальти. Таким образом, в киперболе окончательный результат игры всегда определяется в серии пенальти. Еще одна динамичная дисциплина — кипербатл — представляет собой захватывающую вратарскую «перестрелку», где два голкипера по очереди наносят удары по воротам друг друга.

​В полуфинал турнира по кипербатлу также вышли четыре команды: донецкий «Шахтер» (Кирилл Ежаков и Артем Гусаров) сразится с московской «Спартой»(Платон Катулин и Николай Тонгушов), а «Зенит» из Санкт-Петербурга (Егор Курицын и Захар Кучкасков) померится силами с «Локомотивом» из Москвы (Григорий Никитин и Артем Шумилин).

​Все игры состоятся 20 августа на Арене Химки. В день большого финала на арене также пройдет гала-матч с участием футбольных звезд: «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева». Игры за 9-20 места состоятся на арене «Новые Химки» 20 августа.

​Следить за новостями турнира и расписанием матчей можно на официальных страницах Игоря Акинфеева в VK ( https://vk.com/35igor_akinfeev ) и Telegram ( https://t.me/igor_akinfeev35 ).

Обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), в 2021-м победили ребята из ФК «Строгино» (Москва), в 2022-м — из ФК «Чертаново» (Москва), а последние два года (2023 и 2024) трофей завоевывал московский «Локомотив».

Кубок Игоря Акинфеева по футболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.