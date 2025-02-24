В Подмосковье завершился этап чемпионата России по волейболу на снегу

Определены победители и призеры этапа чемпионата России по волейболу на снегу, состоявшегося впервые за всю историю проведения турнира на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​На центральной площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной были разыграны медали среди 16 команд, успешно преодолевших квалификационный раунд, из них восемь мужских и восемь женских.

​В соревнованиях среди женщин победу одержал волейбольный клуб «Локомотив» из Калининградской области. В финале балтийцы со счетом 2:0 одолели соперниц из брянского «Спартака». А в матче за третье место зрители увидели «динамовское» дерби двух столиц — «Динамо Санкт-Петербург» сыграло с московским «Динамо Водный стадион». Сильнее оказался коллектив из Москвы — 2:0.

​«Мы были очень удивлены организацией, всё на очень высоком уровне, снега предостаточно. Корт классный, мы довольны всем: и площадкой, и тем, как нас встречали, и тем, как нас провожают. Публика — это вообще здорово! Турнир прошел для нас победно на всех стадиях, мы очень этому рады. Мы готовимся, настраиваемся, тратим очень много сил и нервов на каждую игру. Поэтому приятно получать позитивные эмоции от игры и от организации турнира», — прокомментировала игрок «Локомотива» из Калининградской области Анна Савельева.

​Среди мужских команд золотые медали завоевали волейболисты из столичной команды «ПроСнег». В игре за золотые награды они со счетом 2:0 взяли верх над «Факелом Ямал» из Нового Уренгоя. Замкнул тройку призеров «Зенит» из Санкт-Петербурга. В противостоянии за третье место петербуржцы победили московскую «Академию» — 2:1. Награждение победителей и серебряных призеров проводила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Герой России Лариса Лазутина.

​«Наш клуб базируется в Москве, но готовимся мы в Подмосковье, в поселке Вешки. Еще совсем недавно в таком же финале в Южно-Сахалинске мы упустили победу, но мы внесли в нашу игру коррективы, избавились от глупых ошибок, да и сегодня все сложилось в нашу пользу, поэтому и удалось победить. Мне очень понравилась организация, здесь рядом есть лыжные трассы, волейбол на снегу очень гармонично вписывается в семейство зимних видов спорта, все выглядит очень здорово. С первого дня соревнований было много болельщиков, корт хороший, я бы очень хотел, чтобы турнир на этой площадке стал традиционным», — поделился эмоциями игрок команды «ПроСнег», чемпион Европы по волейболу на снегу Тарас Мыськив.

​Помимо игр основного турнира также состоялся финальный матч Семейной лиги Одинцовского городского округа по волейболу на снегу. «Гимназия Святителя Василия Великого» в двух партиях переиграла «Школу КвантУм» — 2:0. А в встрече за бронзу команда поддержки школьной лиги Одинцова «Горки 10» со счетом 0:2 уступила «Одинцовской гимназии № 4».

​Кроме того, для всех желающих игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» провели открытую тренировку и мастер-класс, в ходе которых они рассказали об особенностях игры на снегу.

​«Я впечатлен. Впервые вживую смотрю чемпионат по волейболу на снегу. Очень красиво, очень эмоционально, очень захватывающе. Организация просто потрясающая, да и вообще, атмосфера сегодня на трибунах — супер», — отметил главный тренер волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков, наградивший победителей и серебряных призеров этапа среди женских команд.

​Чемпионат России по «снежному» волейболу проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола. Финальный этап соревнований состоится в Красноярске с 14 по 16 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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