В Подмосковье завершился этап чемпионата России по волейболу на снегу
Фото - © Всероссийская федерация волейбола
Определены победители и призеры этапа чемпионата России по волейболу на снегу, состоявшегося впервые за всю историю проведения турнира на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
На центральной площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной были разыграны медали среди 16 команд, успешно преодолевших квалификационный раунд, из них восемь мужских и восемь женских.
В соревнованиях среди женщин победу одержал волейбольный клуб «Локомотив» из Калининградской области. В финале балтийцы со счетом 2:0 одолели соперниц из брянского «Спартака». А в матче за третье место зрители увидели «динамовское» дерби двух столиц — «Динамо Санкт-Петербург» сыграло с московским «Динамо Водный стадион». Сильнее оказался коллектив из Москвы — 2:0.
«Мы были очень удивлены организацией, всё на очень высоком уровне, снега предостаточно. Корт классный, мы довольны всем: и площадкой, и тем, как нас встречали, и тем, как нас провожают. Публика — это вообще здорово! Турнир прошел для нас победно на всех стадиях, мы очень этому рады. Мы готовимся, настраиваемся, тратим очень много сил и нервов на каждую игру. Поэтому приятно получать позитивные эмоции от игры и от организации турнира», — прокомментировала игрок «Локомотива» из Калининградской области Анна Савельева.
Среди мужских команд золотые медали завоевали волейболисты из столичной команды «ПроСнег». В игре за золотые награды они со счетом 2:0 взяли верх над «Факелом Ямал» из Нового Уренгоя. Замкнул тройку призеров «Зенит» из Санкт-Петербурга. В противостоянии за третье место петербуржцы победили московскую «Академию» — 2:1. Награждение победителей и серебряных призеров проводила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Герой России Лариса Лазутина.
«Наш клуб базируется в Москве, но готовимся мы в Подмосковье, в поселке Вешки. Еще совсем недавно в таком же финале в Южно-Сахалинске мы упустили победу, но мы внесли в нашу игру коррективы, избавились от глупых ошибок, да и сегодня все сложилось в нашу пользу, поэтому и удалось победить. Мне очень понравилась организация, здесь рядом есть лыжные трассы, волейбол на снегу очень гармонично вписывается в семейство зимних видов спорта, все выглядит очень здорово. С первого дня соревнований было много болельщиков, корт хороший, я бы очень хотел, чтобы турнир на этой площадке стал традиционным», — поделился эмоциями игрок команды «ПроСнег», чемпион Европы по волейболу на снегу Тарас Мыськив.
Помимо игр основного турнира также состоялся финальный матч Семейной лиги Одинцовского городского округа по волейболу на снегу. «Гимназия Святителя Василия Великого» в двух партиях переиграла «Школу КвантУм» — 2:0. А в встрече за бронзу команда поддержки школьной лиги Одинцова «Горки 10» со счетом 0:2 уступила «Одинцовской гимназии № 4».
Кроме того, для всех желающих игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» провели открытую тренировку и мастер-класс, в ходе которых они рассказали об особенностях игры на снегу.
«Я впечатлен. Впервые вживую смотрю чемпионат по волейболу на снегу. Очень красиво, очень эмоционально, очень захватывающе. Организация просто потрясающая, да и вообще, атмосфера сегодня на трибунах — супер», — отметил главный тренер волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков, наградивший победителей и серебряных призеров этапа среди женских команд.
Чемпионат России по «снежному» волейболу проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола. Финальный этап соревнований состоится в Красноярске с 14 по 16 марта.
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