В Подмосковье завершился Чемпионат ФСИН России по самбо

В Московской области завершился Всероссийский Чемпионат ФСИН России по самбо, посвященный 145-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Во время проведения торжественной церемонии закрытия к участникам и победителям соревнований обратились начальник Управления кадров ФСИН России Александр Федоров, начальник УФСИН России по Московской области Александр Ветров, старший инспектор по особым поручениям отдела организации служебно-боевой подготовки Управления кадров ФСИН России Надежда Шемякина и главный судья соревнований, судья всероссийской категории Сергей Ссорин.

«Приятно сегодня здесь видеть спортивное будущее не только нашей системы, но и нашей страны, потому что по результатам соревнований будут отобраны кандидаты в сборную команду России и в сборную команду силовых структур. Отрадно, что соревновательный дух в нас крепок и силен. В последнее время спортсмены уголовно-исполнительной системы показывают стабильно высокие результаты на соревнованиях всех уровней, за что вам и вашим тренерам большое спасибо» — сказал Александр Федоров.

В соревнованиях принимали участие 53 команды территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России, всего более 400 спортсменов.

Лучшими в своих группах стали следующие команды территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России:

Группа I:

УФСИН России по Московской области;

УФСИН России по Республике Дагестан;

УФСИН России по Рязанской области.

Группа II:

УФСИН России по Волгоградской области;

ГУФСИН России по Свердловской области;

ГУФСИН России по Пермскому краю.

Группа III:

Академия ФСИН России;

Владимирский юридический институт ФСИН России;

Самарский юридический институт ФСИН России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.