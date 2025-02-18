В Подмосковье завершились XXV малые зимние Олимпийские игры

Юбилейные XXV малые зимние Олимпийские игры состоялись в школе «Солнечная» в поселке Смирновка г. о. Солнечногорск. В них участвовали все учащиеся от 1 до 11-х классов. Соревнования посвятили Году защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации округа.

Открыло событие торжественная церемония. На ней выступили ребята из спортивных секций, выпускники, почетные гости. Победительница вокальных конкурсов певица Элена Vek и ансамбль русской народной песни «Сударушка» исполнили музыкальные номера.

Школьники подготовили флешмоб в поддержку участников спецоперации. Видеозапись с приветствием передадут бойцам на фронт.

Право пронести олимпийский огонь предоставили учительнице химии Тамаре Ходус, 30 лет посвятившей преподаванию в Смирновской школе.

«Зимние Олимпийские игры проводятся в школе 25 лет. Всегда событие сопровождается красочным открытием. Факел я несу второй раз, в юбилейные годы. В первый раз к 75-летию Победы, теперь к 80-летию. Я и сама ребёнок Победы, родилась в 1945 году», — поделилась учитель химии школы «Солнечная» Тамара Ходус.

Олимпийские игры проходили в шесть этапов: конкурс военной песни, спортивные состязания, «Готов к труду и обороне», квиз от Движения Первых, перетягивание каната и бой подушками, а также традиционный совместный обед, на котором угощали блинами со сгущенкой.

«Олимпийские игры — это праздник не только для школы, но и всего посёлка. Все жители знают, что есть такой день, когда дети кричат, перетягивают канаты, прыгают в сугробы. Но в этом году снега мало, поэтому мероприятие пошло несколько по-другому сценарию. Пришлось отказаться от лыжного этапа, а ведь именно с совместного лыжного похода детей, учителей, родителей зародилась эта добрая традиция», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 1 им. А. Блока Елена Кузнецова.

Команды представили военно-патриотические номера: пели песни военных лет, показывали постановки и танцы. Знания истории Великой Отечественной войны школьники продемонстрировали на викторине. Кроме этого, они сдали нормы ГТО, проявили ловкость и скорость на эстафетах, в прыжках на мячах, бросках в баскетбольное кольцо и других активностях. Результаты оценивало жюри.

Победителей Олимпиады наградили на церемонии закрытия игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.