В Подмосковье завершились Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D памяти выдающегося советского инженера и ученого в области ракетно-космической техники Валентина Глушко прошли в городском округе Химки, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях приняли участие 57 лучших экипажей из 11 регионов страны.

Каждый бой длился по 4 минуты. В течение этого времени спортсмены соревновались в паре за звание сильнейшего. Данный вид спорта является одним из самых динамичных, так как скорость управляемых самолетов может достигать более 100 км/ч.

Все призовые места завоевали пилоты из Московской области.

По итогам десяти туров в зачете среди юниоров победителем стал Александр Коблов («Соколы Нечерноземья»). Серебряную и бронзовую награды завоевали воспитанники дома юных техников «Интеграл» Давид Абрамов и Константин Кошев.

В общем зачете на первую ступень пьедестала поднялся экипаж в составе Валерия Акбашева и Ильи Рылика («АСК МАИ»), «серебро» в копилке у спортсменов из команды «Соколы Нечерноземья» Александра Коблова и Алексея Сидорова, а «бронза» у пилотов из экипажа «Интеграл» Давида Абрамова и Даниила Кривенко.

Также в завершении турнира были подведены итоги командного зачета. Таким образом, первое место у команды «АСК МАИ», второе — ДЮТ «Интеграл», третье — «Соколы Нечерноземья».

Участие в турнире дает спортсменам возможность получить необходимую квалификацию к предстоящему чемпионату России.

Турнир организован при поддержке Федерации авиамодельного спорта России и АО «НПО Энергомаш».

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D памяти Валентина Глушко прошли 22 и 23 июня на базе дома юных техников «Интеграл».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.