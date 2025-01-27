В Подмосковье впервые пройдет чемпионат России по волейболу на снегу

В Московской области впервые в истории пройдет этап чемпионата России по волейболу на снегу среди мужских и женских команд. С 19 по 22 февраля подмосковная команда «Заречье-Одинцово» будет принимать соперников на домашней площадке, организованной в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Первый домашний

Для Московской области проведение этапа чемпионата России в достаточно экзотической дисциплине — волейбол на снегу — историческое событие. Впервые подмосковные волейболистки станут хозяйками этапа зимних соревнований. Для команды «Заречье-Одинцово» такое развитие событий является принципиальным: женский клуб дважды становился чемпионом России в этом виде спорта в 2022 и 2023 годах. А прошлый сезон волейболистки Московской области завершили на втором месте: в финале чемпионата они уступили брянскому «Спартаку».

Через Сочи в Подмосковье

В чемпионате России принимают участие ведущие команды страны. Сезон стартовал в Новом Уренгое, в конце января очередной этап пройдет в Сочи. С 19 по 22 февраля матчи будет принимать Московская область, а финал соревнований пройдет в Красноярске с 14 по 16 марта.

В турнире принимают участие мужские и женские команды Калининградской и Московской областей, Казани, Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Краснодара, Нового Уренгоя, Кемерова и Белоруссии. Всего 22 коллектива. Подмосковье представляют женская команда «Заречье-Одинцово» и мужская «Реутов».

Чемпионат России по «снежному» волейболу проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.