В Подмосковье в шестой раз прошел Кубок Александра Овечкина

В Подмосковье в 6-й раз прошел турнир на Кубок Александра Овечкина. Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед началом игры сделал символическое вбрасывание вместе с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, выдающимися хоккеистами Вячеславом Фетисовым и Александром Овечкиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В день финала в Мытищах еще прошел гала-матч легенд хоккея, посмотреть который пришли порядка 6 тыс. человек.

Идея каждый год проводить в Подмосковье детско-юношеский турнир, который носит имя одного из лучших хоккеистов XXI века, принадлежит губернатору. Традиционно в августе на состязания приезжают представители сильнейших детских спортшкол РФ. В этом году хоккейные матчи проходили на двух площадках — «Красногорск Арене» им. В. В. Петрова и «Арене Мытищи» им. В. И. Шалимова.

«Я хочу пожелать всем нашим детям, чтобы они занимались спортом, который помогает формировать характер. Мы со своей стороны понимаем, что должны делать все, чтобы такие возможности были», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил Александра Овечкину за то, что в Подмосковье шестой раз проводится такой турнир, ставший традиционным. А также сказал слова благодарности Вячеславу Фетисову и всем ветеранам.

«Вот уже несколько лет в самых разных уголках Подмосковья вы и ваша команда, ваши единомышленники — Александр Якушев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Алексей Касатонов и многие другие ездят по городам, чтобы проводить матчи с нашими жителями. Это очень востребовано», — добавил глава региона.