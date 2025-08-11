В Подмосковье в рамках Дня физкультурника прошло более 500 спортивных мероприятий

Более 500 спортивно-массовых мероприятий состоялись на территории Подмосковья в связи со всероссийским праздником Дня физкультурника, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками праздничных спортивных событий суммарно стали свыше 150 тыс. жителей и гостей региона. Наиболее масштабные и массовые мероприятия в Подмосковье состоялись в городских и муниципальных округах: Балашиха, Богородский, Жуковский, Истра, Мытищи и Пушкинский.

​Всероссийский День физкультурника в этом году отмечался 9 августа. По всей территории Московской области прошли фестивали, соревнования и спартакиады по различным дисциплинам, мастер-классы, открытые тренировки, показательные выступления, весёлые старты и многое другое.​

​Так, в городском округе Бронницы состоялись соревнования по гребле на байдарках и каноэ, а в городском округе Пушкинский — по гребле на лодках класса «дракон». В муниципальном округе Егорьевск любители активного отдыха приняли участие в парковом забеге «ЕгорьевскRUN». В Луховицах прошёл турнир по авиамодельному спорту. Для тех, кто соскучился по зимним видам спорта, в Одинцовском округе состоялись старты по скандибиатлону и лыжероллерные гонки. Муниципальный округ Серебряные Пруды объединил фанатов пляжных единоборств. На площадке в парке «Серебряный» своими силами померились сумоисты и самбисты. В Химках любой желающий мог попробовать себя в роли профессионального фехтовальщика, посетив соответствующую открытую тренировку.

​Вместе с тем в рамках празднования Дня физкультурника в 63 парках Подмосковья прошел фестиваль спорта «Победа». В нем приняли участие более 35 тыс. человек.

​Самая же насыщенная и необычная программа была представлена в городских округах Жуковский и Коломна. Для жителей и гостей Жуковского были организованы мастер классы и открытые уроки по шапочным боям, йоге, пилатесу, бачате, зумбе, воздушной гимнастике, силовому тренингу и даже вокальному исполнению в жанре «k-pop». А в Коломне посетители «Парка Мира» приняли участие в соревнованиях по лазертагу, гонках на беговелах, турнире по киберспорту и мастер-классах по боям на мечах. Всем желающим были доступны занятия по парной бачате и балету, турнир по экстремальным видам спорта и открытая тренировку по йоге. Также в парке прошли показательные выступления мотокаскадеров и спортивные квесты для всей семьи. ​Кроме того, по всей территории Московской области традиционно прошли соревнования по командным видам спорта, в том числе пляжным, среди дворовых детских команд и коллективов любителей спорта старшего поколения. Из года в год большой популярностью пользуются семейные турниры по шахматам и шашкам, весёлые старты, эстафеты и спортивные квесты.

Также все желающие могли пройти испытания всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», а также принять участие в мероприятиях в рамках программы «Активное долголетие».

​Спортивные мероприятия, приуроченные к празднованию всероссийского Дня физкультурника на территории Московской области, организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.