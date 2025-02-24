В Подмосковье установлен очередной рекорд мира по сценическому экстриму

Рекорд мира по сценическому экстриму установлен в городском округе Люберцы. Сибирский «сгибатель» Полад Мусаев согнул шесть арматур диаметром 20 мм и длиной 1,2 метра за две минуты. Для установления рекорда мира Поладу необходимо было согнуть не менее четырех таких арматур, сообщает пресс-служба администрации округа.

Зафиксировал результат представитель Международного союза силового экстрима, заместитель президента федерации силового экстрима России, доверенное лицо ООД «Ветераны России», многократный рекордсмен мира по силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».

«Чтобы установить рекорд мира по сценическому экстриму, сибирский богатырь специально приехал в Люберцы, который давно завоевал титул „города силы“. То, что сделал Полад, — очень сложно даже для опытных спортсменов сценического экстрима. Поздравляю коллегу с установлением рекорда мира!» — отметил Сергей Агаджанян.

47-летний омич Полад Мусаев известен любителям сценического экстрима как богатырь-«сгибатель», который с легкостью ломает строительные болты и скручивает подковы. В своей дисциплине сценического экстрима он является одним из лучших не только в России, но и в мире.

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