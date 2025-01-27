Фото - © Из личного архива С. Агаджаняна

В Подмосковье установят новый рекорд мира по сценическому экстриму

Новый рекорд мира по сценическому экстриму, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет установлен в г. о. Люберцы. Об этом рассказал заместитель президента федерации силового экстрима России, доверенное лицо ООД «Ветераны России», рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк», сообщает пресс-служба администрации округа.

«За восемь минут я постараюсь разрушить или сломать руками не менее восьми стальных стержней диаметром 10 мм длиной 250 мм и разорвать не менее восьми грелок», — отметил Сергей Агаджанян.

Он добавил, что уже начал готовиться к сложному силовому рекорду, для которого ему понадобится сохранить силу, работая на максимально возможной скорости.

Фиксировать рекорд мира по сценическому экстриму будет Международный союз силового экстрима во главе с Василием Грищенко.

«Попытка установить рекорд мира по сценическому экстриму пройдет под отечественные рок-композиции — таким образом я хочу привить молодежи любовь к нашей рок-культуре», — добавил Сергей Агаджанян.

Основная часть подготовки люберецкого Халка пройдет в ДС «Триумф» Люберец, Сергей будет прорабатывать элементы сценического экстрима.

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