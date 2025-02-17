В Подмосковье свыше 250 человек стали участниками регионального фестиваля ГТО

В Подольске в пятый раз прошел региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Масштабное событие собрало в ФСК «Заречье» более 250 участников из 25 муниципалитетов. В том числе Орехово-Зуева, Дмитрова, Люберец, Щелкова, Химок, Электростали, Ступина и многих других. Команда Подольска отличилась в рывке гири и подтягивании.

«Приверженцы активного образа жизни продемонстрировали отличную физическую форму и командный дух. Программа включала отжимания, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа, подтягивания на высокой перекладине, рывок гири, стрельбу из электронного оружия. Поздравляю всех участников! Ваша сила, выносливость и стремление к новым достижениям — достойный пример для многих. Желаю дальнейших побед и спортивных успехов!» — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На торжественном построении знаки отличия ГТО получили те, кто успешно выполнил нормативы в предыдущих этапах. Особым событием стало награждение подольской команды «Активное долголетие», завоевавшей второе место во Всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий» 2024 года — им вручили кубок и медали.

Возле ФСК «Заречье» все участники фестиваля могли подкрепиться кашей и чаем из солдатской кухни. Вход в физкультурно-оздоровительный центр украсили праздничные флаги.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.