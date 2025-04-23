В Подмосковье стартует спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу»

В честь празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье с 1 по 15 мая пройдет спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу», сообщает пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие пройдет в два этапа — онлайн и оффлайн. В рамках первого этапа с 1 по 15 мая пройдет онлайн-акция «Подтянись за Победу». Также 9 мая в рамках второго этапа в парке культуры и отдыха имени В.Талалихина городского округа Подольск состоится турнир по воздушно-силовой атлетике, где любой желающий сможет установить свой личный рекорд.

Подробнее ознакомиться с информацией о соревнованиях и подать заявку на участие можно в официальном сообществе в «VK».

Для участия в онлайн-акции каждый спортсмен должен загрузить видео с выполнением подтягиваний на страницу личного‌ аккаунта в «VK» или отправить видео по электронной почте: mo@rapaf.ru.

В описании к видео нужно указать свой город, свой результат (количество выполненных подтягиваний за один подход), подписать хештеги #подтянисьзапобедуМО и #фвсамо, а также отметить трех своих друзей для передачи эстафеты участия в акции.

Для установления общероссийского рекорда необходимо записать результат выполнения подтягиваний и ссылку на видео с результатом в специальную форму «Подтянись за Победу» на главной странице сайта.

​Итоги онлайн-акции будут опубликованы 20 мая. Участники, выполнившие наибольшее количество подтягиваний, будут отмечены специальными призами и памятными подарками.

​Инициатором акции выступила региональная общественная организация «Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Московской области», при поддержке министерства физической культуры и спорта региона. Акция «Подтянись за Победу» проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.