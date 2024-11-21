В Подмосковье стартует сезон кубка чемпионов Swimcup по плаванию в бассейне

В Раменском 24 ноября пройдет первый турнир международной серии по плаванию в бассейне на спринтерские дистанции для профессионалов и любителей — кубок чемпионов Swimcup, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в рамках серии состоятся пять стартов, которые будут проходить в бассейне «Сатурн» Раменского городского округа с ноября по март. В программу всех пяти заплывов войдут индивидуальные дистанции на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем. Также в новом сезоне впервые будут организованы соревнования «Детской лиги» для юных любителей плавания от 8 лет.

​Узнать более подобную информацию и оставить заявку на один из заплывов в Раменском можно на официальном сайте серии Swimcup.

​«Кубок чемпионов начинает старты нового сезона на любимых локациях наших участников. Традиционно Московская область соберет сильнейших пловцов, которые отдают предпочтение коротким дистанциям. В этом году популярность серии Sprint выросла на 30%, а слоты начинают разбирать задолго до широкого анонсирования стартов. Именно поэтому заплывы в Раменском обещают стать самыми зрелищными в сезоне на закрытой воде. Мы прогнозируем, что на каждом из турниров выступят более 450 участников. Желаю всем замечательных результатов на заплывах в бассейне «Сатурн», — делится информацией о предстоящем сезоне организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

Каждый финишер получит памятную медаль, выполненную в ярком и индивидуальном для каждого турнира дизайне. Также для всех гостей мероприятия будет организована масштабная развлекательная программа.

​Даты проведения турниров: 24 ноября 2024 года, 22 декабря 2024 года, 26 января 2025 года, 23 февраля 2025 года и 30 марта 2025 года.

​Старты международной серии Swimcup на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».​

​Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.