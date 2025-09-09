В Подмосковье стартует новый сезон единой школьной лиги

Новый сезон единой школьной лиги Подмосковья стартует 9 октября 2025 года. В церемонии открытия примут участие известные амбассадоры проекта, а также спортсмены, которые присоединятся к лиге в сезоне 2025/2026, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В этом году абмассадорами Школьной лиги стали: чемпион России по футболу, обладатель Суперкубка России, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев, заслуженный тренер России по баскетболу, серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 в качестве тренера, чемпион России и мира в качестве тренера Владимир Агабабьян, чемпион России по футболу, обладатель Кубка России и Кубка Содружества Дмитрий Хлестов, призеры баскетбольной Суперлиги, игроки БК «Химки» Владислав Шарапов и Сергей Михалев, трехкратная обладательница Суперкубка России по волейболу, чемпионка Европы, игрок московского «Динамо» Елизавета Синицына, а также обладатель звания MVP Молодежной волейбольной лиги, игрок ВК МГТУ Антон Аношко.

На церемонии открытия, которая пройдет в доме правительства Московской области, будут награждены победители и призеры спортивных соревнований, а также лучшие медиапроекты команд-участниц Школьной лиги по итогам прошлого сезона.

Напомним, что в команду профессиональных наставников Школьной лиги ранее вошли: Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Дмитрий Губерниев, Мария Халецкая, Александр Соколов, Кирилл Попов и Эмма Гаджиева.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В рамках проекта проводятся соревнования по четырем видам спорта: шахматы, волейбол, баскетбол 3×3 и футзал. На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 000 юных спортсменов. Всего в соревнованиях и активностях первого сезона Лиги были задействованы юные спортсмены 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Московской области.

Лидером сезона Школьной лиги 2024/2025 по количеству и достоинству наград стал городской округ Подольск.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.