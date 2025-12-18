В Подмосковье стартует новый хоккейный проект «Красная Машина Двор»

«Красная Машина Двор» — это серия учебно-тренировочных занятий по хоккею, которая будет проходить на дворовых коробках и на катках в парках Московской области под руководством профессиональных наставников. Мастер-классы для юных любителей хоккея будут проводить тренеры Федерация хоккея России и школы «Красная Машина Юниор». Занятия организованы по национальной программе развития хоккея «Красная Машина», утвержденной Министерством спорта Российской Федерации. Дети в возрасте от 5 до 14 лет смогут научиться кататься на коньках, владеть шайбой и играть в команде.

«Главная задача — вернуть хоккею массовость и доступность. Чтобы лед был в каждом дворе. Для этого запускаем новые проекты, включая программу „Красная Машина Двор“, — прокомментировал ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Проект «Красная Машина Двор» реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Основная задача — популяризация спорта среди юных жителей Московской области. Напомним, что в текущем зимнем сезоне в Подмосковье работают 47 искусственных катков, в том числе пять новых. Всего в Московской области будут подготовлены 797 катков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.