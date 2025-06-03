В Подмосковье стартует гольф-сезон: открыта регистрация на главные турниры

сегодня в 22:54

Юниорское первенство и чемпионат среди профессионалов пройдут в Подмосковье

Федерация гольфа Московской области объявила о начале регистрации на два ключевых турнира сезона 2025 года, сообщили в пресс-службе организации.

Первенство среди юниоров пройдет с 30 июня по 2 июля на поле Гольф & Яхт-клуба «Пестово», расположенного на берегу Пестовского водохранилища. «Взрослый» Чемпионат области состоится позднее — с 27 по 29 августа на поле Golf & Country Club Agalarov, спроектированном архитектором Кэлом Олсеном.

Как отметил первый вице-президент Федерации гольфа МО Алексей Жарич, эти турниры стали фундаментом развития гольфа в регионе.

«С каждым годом мы видим рост мастерства участников и усиление конкуренции, что подтверждает статус Подмосковья как центра российского гольфа», — подчеркнул он.

К участию в юниорском Первенстве допускаются спортсмены 10-18 лет, имеющие соответствующие спортивные разряды или гандикап не выше 18.0 для старшей возрастной группы и 28.0 для младшей. Взрослый Чемпионат соберет игроков 2012 года рождения и старше с гандикапом не более 18.0.

Среди ожидаемых участников — звезды подмосковного гольфа: сестры Александра и Снежана Сивовы, братья Артем и Кирилл Дунаевы, Алиса Молоканова и другие титулованные спортсмены, представляющие регион на российских и международных соревнованиях.

Организаторы подготовили для участников насыщенную программу, включающую тренировочный и два игровых дня.

Турниры пройдут при поддержке генерального партнера — компании «Лига Ставок». Подать заявку можно на официальном сайте Федерации гольфа Московской области.