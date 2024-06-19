В Подмосковье стартовала регистрация на участие в забеге «Зарайский бизон»

Открыта дополнительная регистрация на участие в историческом экстремальном забеге «Зарайский бизон», который пройдет 29 июня у стен Зарайского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​​Старты пройдут вблизи живописных и исторически значимых объектов городского округа. Для участников организаторы подготовили два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересеченной местности с препятствиями, которую можно преодолеть вместе с командой. В этом году спортсмены смогут испытать свои силы не только в одиночном, парном, командном, но и в семейном зачете. Любители бега смогут принять участие только в одном из зачетов.

​Победители забегов будут награждены медалями и подарками, среди которых сертификаты на катание на лодках и байдарках, персональные фотосессии и другие призы от партнеров.

​Поддерживать боевой дух бегунов будут подмосковные творческие коллективы. Также на площадке пройдут мастер-классы и семейные аукционы, будут работать интерактивные зоны.

Свое название забег получил в честь фигурки бизона из бивня мамонта, обнаруженной у стен древнего Зарайского Кремля. Каждый участник сможет бесплатно посетить исторический музей и увидеть того самого бизона, совершить экскурсию по стенам Кремля и подняться на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамными видами Зарайска.

​Дополнительная регистрация на оставшиеся слоты откроется 20 июня в 18:00 на официальном сайте проекта: ZarayskBisonRace.ru.

С подробной информацией о событии можно ознакомиться в сообществе соцсети «VK».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.