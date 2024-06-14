В Подмосковье стартовала регистрация на детские забеги в рамках полумарафона

14 июня открылась регистрация на детские дистанции в рамках полумарафона «Сергиевым путем». Подать заявку на участие можно на сайте мероприятия , сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для юных спортсменов в возрасте от 4 до 11 лет будут подготовлены дистанции на 300 и 600 м. Участие бесплатное. Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо зарегистрировать ребенка на сайте бегового события.

На третьем забеге сезона серии «Суперлига Подмосковья» в Сергиевом Посаде традиционно будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км для взрослых участников. Старт будет дан на Красногорской площади. Дистанцию на 3 км могут пробежать все желающие без ограничений и без хронометража при условии регистрации.

Участники полумарафона пробегут вдоль центральных улиц Сергиева Посада, увидят основные достопримечательности, а после события смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского. Гостей будут рады видеть и в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор».

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Мероприятие состоится 13 июля 2024 г. по адресу: г. Сергиев Посад, Красногорская площадь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.