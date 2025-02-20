В Подмосковье стартовал Всероссийский спортивный марафон «Сила России»

Всероссийский спортивный марафон «Сила России» начался на стадионе «Труд» в Балашихе. Сторонники партии «Единая Россия» и жители округа будут заниматься спортом вместе с именитыми спортсменами и известными тренерами. Участники марафона смогут не только перенять опыт профессионалов и прослушать лекции на тему здоровья, но и узнают о спортивных и боевых подвигах защитников нашей страны, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году марафон посвящен Году защитника Отечества. На защиту нашей Родины встали и ветераны Великой Отечественной войны, и участники специальной военной операции. Это те люди, которых не сломила война. Они нашли в себе силы идти дальше и побеждать благодаря тому, что занимались спортом. Помимо этого, спорт объединяет разные поколения и помогает сплотиться не только семье, но и нашему обществу», — сказала депутат Госдумы, председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Мероприятие началось с разогревающей зарядки для всех участников. Ее провели заместитель председателя Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин и российская легкоатлетка, мастер спорта международного класса Кристина Угарова.

Александр Евсюткин также отметил, что жители Балашихи несколько раз выезжали со спортивными мероприятиями в зону специальной военной операции. Так, 2 года назад в составе команды Московской области балашихинские активисты вместе с ребятами из ДНР провели в Лисичанске мастер-класс и показательные выступления по силовому экстриму.

Завершилось мероприятие разворотом всеми участниками большого флага России под гимн нашей страны.

Чтобы принять участие в марафоне, необходимо зайти на сайт проекта (https://sila-rossii.er.ru/) и узнать, какие тренировки будут доступны в городском округе Балашиха.

Всероссийский спортивный марафон «Силы России» проводится в 4 раз. В 2025 году он пройдет с 20 февраля по 3 сентября. В прошлом году на территории нашего региона в нем приняли участие более 30 000 человек, состоялось более 1 000 мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.