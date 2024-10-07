В Подмосковье стартовал новый сезон Ночной хоккейной лиги

В минувшие выходные в Московской области стартовал новый сезон Ночной хоккейной лиги — региональный этап XIV всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд. В сезоне 2024/2025 в четырех дивизионах сыграют 67 команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первые матчи прошли в дивизионе «Лига надежды 18+» — самом многочисленном по количеству участников: в четырех конференциях примет участие 51 команда. Также в рамках Ночной хоккейной лиги команды сыграют в дивизионах «Любители 40+», «Любители 50+» и «Лига мечты».

Ночная хоккейная лига проводится в два этапа. Первый этап — региональный, он проходит в субъектах РФ с сентября по март. Второй этап — фестиваль хоккея, который проводится в течение двух недель в Сочи. Победитель турнира в главном дивизионе получает кубок Крутова и грант на строительство крытого ледового катка в своем регионе.

Ночная хоккейная лига — ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.

Ночная хоккейная лига проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.