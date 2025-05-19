В Подмосковье стартовал IV летний сезон проекта «Выходи во двор»

IV летний сезон уникального проекта «Выходи во двор» будет открыт 24 мая в Коломне. 25 мая Легенды футбола вновь выйдут на газон, чтобы сыграть с любительской сборной городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первая игра — важный старт для команды «Легенды футбола». За три предыдущих сезона звезды спорта не потерпели ни одного поражения. Для любительских команд Подмосковья каждая встреча — это шанс стать первой командой, обыгравшей профессионалов в рамках проекта «Выходи во двор».

24 мая в Коломне сезон откроют легенды российского и мирового футбола: Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и Александр Филимонов в роли голкипера.

Матч-открытие сезона пройдет на обновленном стадионе «Авангард», который был открыт после капитального ремонта в ноябре 2024 года. Ремонт стадиона проводился в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2023–2024 годах.

В Пушкино игра пройдет на родном поле местного ФК «Связист». Участниками матча станут Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов, Роман Павлюченко и Андрей Каряка. Защищать ворота «Легенд футбола» вновь будет Александр Филимонов. Бессменным тренером команды является трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

В ходе работ спортивный объект был оборудован футбольным полем с искусственным газоном и подогревом, новым легкоатлетическим ядром, а также двумя волейбольными площадками. Кроме того, был отремонтирован универсальный спортивный зал с тренажерами и беговой зоной.

Традиционно, помимо главного события, в программу мероприятия включены и активности для зрителей. Легендарные футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов, раздадут автографы и сфотографируются с болельщиками.

Особую атмосферу в ходе гала-матча будут поддерживать спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, а также спортивный комментатор Виктор Гусев.

За три сезона команда «Легенды футболы» провела 35 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Дата проведения: 24 мая 2025 года.

Место проведения: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 324, стадион «Авангард».

Дата проведения: 25 мая 2025 года.

Место проведения: Московская область, г. о. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.