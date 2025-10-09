В Подмосковье состоятся осенние забеги по пересеченной местности «Hero League Trail»
Фото - © Пресс-служба «Лиги Героев»
Завершается прием заявок на участие в забегах по пересеченной местности «Hero League Trail», которые пройдут 11 и 12 октября в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В рамках бегового события пройдут сразу несколько стартов. 11 октября состоятся ночные забеги на 1, 3 и 10 км, а также семейные забеги «Семья на спорте» на 1 версту (1066 метров), где испытать свои силы смогут юные любители бега от 6 лет и их родители. Во второй соревновательный день, 12 октября, также пройдут семейные старты «Семья на спорте» и классические забеги на 1, 5, 10 и 20 км.
Зарегистрироваться на все забеги в рамках «Hero League Trail» можно до 10 октября на официальном сайте.
Стартовый городок будет расположен на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Для всех участников будет доступна зона питания, фудтраки, чайная зона и зона отдыха. Беговые маршруты будут пролегать по знаменитым местным лыжным трассам. Всех любителей бега по пересеченной местности ждут крутые подъемы и спуски, широкие тропы лыжной трассы, а также озера и живописные уголки леса.
Дата проведения: 11 и 12 октября 2025 года.
Место проведения: город Красногорск, улица Речная, 37, стадион «Зоркий».
Программа мероприятия:
11 октября
- 11:00–15:30 — выдача стартовых пакетов «Семья на спорте»;
- 11:00–17:30 — выдача стартовых пакетов Trail;
- 16:05 — разминка «Семья на спорте»;
- 17:00 — старты «Семья на спорте» 1 верста;
- 17:30 — награждение «Семья на спорте»;
- 18:05 — разминка Trail;
- 18:20 — старт 1 км;
- 18:50 — старт 10 км;
- 19:00 — старт 3 км;
- 19:20 — награждение Trail;
- 20:00 — закрытие фан-зоны.
12 октября
- 9:00 — выдача стартовых пакетов;
- 10:05 — разминка Trail;
- 10:30 — старт 1 км;
- 11:00 — старт 20 км;
- 11:20 — старт 5 км;
- 11:30 — старт 10 км;
- 12:00 — награждение Trail;
- 13:25 — разминка «Семья на спорте»;
- 13:30 — старты «Семья на спорте» 1 верста;
- 14:00 — награждение «Семья на спорте»;
- 15:00 — закрытие фан-зоны.
Забеги в рамках «Hero League Trail» проводятся всоответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.
«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.