В Подмосковье состоятся осенние забеги по пересеченной местности «Hero League Trail»

Завершается прием заявок на участие в забегах по пересеченной местности «Hero League Trail», которые пройдут 11 и 12 октября в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В рамках бегового события пройдут сразу несколько стартов. 11 октября состоятся ночные забеги на 1, 3 и 10 км, а также семейные забеги «Семья на спорте» на 1 версту (1066 метров), где испытать свои силы смогут юные любители бега от 6 лет и их родители. Во второй соревновательный день, 12 октября, также пройдут семейные старты «Семья на спорте» и классические забеги на 1, 5, 10 и 20 км.

​Зарегистрироваться на все забеги в рамках «Hero League Trail» можно до 10 октября на официальном сайте.

​Стартовый городок будет расположен на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Для всех участников будет доступна зона питания, фудтраки, чайная зона и зона отдыха. Беговые маршруты будут пролегать по знаменитым местным лыжным трассам. Всех любителей бега по пересеченной местности ждут крутые подъемы и спуски, широкие тропы лыжной трассы, а также озера и живописные уголки леса.

​Дата проведения: 11 и 12 октября 2025 года.

​Место проведения: город Красногорск, улица Речная, 37, стадион «Зоркий».

​Программа мероприятия:

11 октября

11:00–15:30 — выдача стартовых пакетов «Семья на спорте»;

11:00–17:30 — выдача стартовых пакетов Trail;

16:05 — разминка «Семья на спорте»;

17:00 — старты «Семья на спорте» 1 верста;

17:30 — награждение «Семья на спорте»;

18:05 — разминка Trail;

18:20 — старт 1 км;

18:50 — старт 10 км;

19:00 — старт 3 км;

19:20 — награждение Trail;

20:00 — закрытие фан-зоны.

12 октября

9:00 — выдача стартовых пакетов;

10:05 — разминка Trail;

10:30 — старт 1 км;

11:00 — старт 20 км;

11:20 — старт 5 км;

11:30 — старт 10 км;

12:00 — награждение Trail;

13:25 — разминка «Семья на спорте»;

13:30 — старты «Семья на спорте» 1 верста;

14:00 — награждение «Семья на спорте»;

15:00 — закрытие фан-зоны.

​Забеги в рамках «Hero League Trail» проводятся всоответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.