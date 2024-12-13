В Подмосковье состоятся чемпионат России и Суперкубок по баскетболу 3×3

Первый этап чемпионата России — тандем «Вызов» и Суперкубок по баскетболу 3×3 пройдет в городском округе Химки. Игры состоятся 14 и 15 декабря, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На протяжении двух соревновательных дней 18 мужских и 12 женских команд будут бороться за право выхода в следующий этап чемпионата — «Мастер».

Московскую область будут представлять четыре коллектива регионального центра спортивной подготовки № 5 — две мужские и две женские команды Khimki Power.

В мужском разряде ежедневно будет разыгрываться пять путевок в «Мастер». Три из них достанутся победителям групповых этапов. Команды, занявшие второе место, а также лучшие из тех, кто занял третье место, разыграют оставшиеся две путёвки в дополнительных матчах. Еще две команды получат вайлд-кард.

Женские команды будут бороться за две путевки в «Мастер» в каждый из день. Эти путевки достанутся победителям стыковых матчей между командами, занявшими первое и второе места в своих группах. Две дополнительные команды также получат вайлд-кард.

Чемпионат продлится до июня и будет включать восемь этапов — четыре этапа «Вызова» и четыре этапа «Мастера».

Тандем «Вызов» пройдет с 14 по 15 декабря. В последний день соревнований состоится матч за Суперкубок России по баскетболу 3×3, где встретятся действующие чемпионы России и обладатели Кубка страны.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Дата: 14 и 15 декабря.

Место проведения: Спортивный комплекс GO Arena, Московская область, г. Химки, деревня Голиково, ул. Шоссейная, д. 4с1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.