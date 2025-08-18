В Подмосковье состоялся заплыв X-WATERS Moscow Ruza 2025

сегодня в 13:38

16 августа на Рузском водохранилище, Рузский м. о., состоялся массовый заплыв на открытой воде X-WATERS Moscow Ruza 2025. X-WATERS — крупнейшая международная плавательная серия, рожденная в России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На заплыв зарегистрировалось почти 1000 участников. Среди них гости из Владимира, Казани, Нижнего Новгорода, Севастополя, Самары, Уфы, Екатеринбурга и других городов России, а также спортсмены и любители плавания из других стран.

Пловцы соревновались на дистанциях 500 м, 1 км, 3 км, 5 км, в эстафете 2×500 м и новой дисциплине Акватлон (2,5 км бег + 1 км плавание + 2,5 км бег). Для детей провели отдельные детские заплывы на 50 м и 200 м, у юниоров — 500 м.

Мероприятие проходило на территории санатория «Русь». Каждый спортсмен получил медаль за участие. После заплыва, гости смогли прогуляться по территории санатория.

Сильнейшие пловцы борются за призы чемпионата X-WATERS World Championship 2025 по итогам всех стартов сезона, а участники московских стартов — за кубок Москвы.

Подробная информация о заплывах и победителях на сайте.

Исполнительный директор заплыва — Сергей Ефимов, житель Подмосковья. Заплыв прошел при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Генеральный партнер — компания Mad Wave.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.