В Подмосковье состоялся финал турнира по хоккею среди любительских команд

В Ледовом дворце спортивного комплекса «Дмитров» состоялся финал «Кубка Леонида Тягачева» по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования стартовали в декабре 2024 года и проходили в два этапа. На лед вышли 6 команд: «Т-34» (Дмитров), Дмитров Team (Дмитров), «Экодолие» (Шолохово), Maxima (Дмитров), «Колос» (Новосиньково), ЛХК «Дмитров». Игры шли по круговой системе, и каждый матч был наполнен драйвом и азартом.

Финальный матч стал настоящим спортивным шоу. Команды «Т-34» (Дмитров) и «Колос» (Новосиньково) сражались до последней секунды. Основное время закончилось со счетом 2:2, и только в серии буллитов «Колос» смог одержать победу. Третье место у Дмитров Team.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин поздравил победителей и всех участников этого спортивного праздника. «Такие события делают наш округ сильнее, дружнее и ближе друг к другу. Благодарю Леонида Васильевича за его вклад в развитие спорта в Дмитровском округе и всей нашей страны», — отметил он.

На финале присутствовали бойцы СВО, которые проходят реабилитацию в нашем округе, а также дети с ОВЗ из семейного центра «Дмитровский». Для них от администрации были вручены подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.