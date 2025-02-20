В Подмосковье состоялось первенство по стрельбе из лука

На стадионе «Арена Химки» провели первенство округа по стрельбе из лука. В состязаниях приняли участие воспитанники спортшколы «Химки». Соревнования посвятили спортсменам-героям, участникам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования провели в классе блочный лук и классический (олимпийский) лук на дистанциях 18 и 12 метров. В ходе состязаний юные спортсмены выполняли и повышали спортивный разряд. Некоторые из старших участников уже выполнили разряд мастера спорта.

«У нас много и начинающих лучников, которые пришли только в прошлом году. Их главная задача заключалась в том, чтобы выйти на минимальную дистанцию — 12 метров. Необходимо, чтобы стрелы долетали до цели, тогда спортсменов допускали к нашему Первенству», — рассказала президент Федерации Московской области по стрельбе из лука Светлана Любанская.

Победителем в блочном луке среди юниоров на дистанции 18 метров стала Елизавета Игнатова, в классическом луке среди девушек — Элизабета Фридрих. В блочном луке также на дистанции 18 метров среди юношей и девушек победителями стали: Кирилл Кудрявцев и Екатерина Шевченко. Среди детей в классическом луке 2012 года и младше на дистанции 12 метров победили Анна Пугач и Владимир Шебанов.

«Я пришла в этот спорт три года назад, то есть в 12 лет. У меня мама тренер. Занятия проводим пять раз в неделю: с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00», — поделись участница соревнований Екатерина Новикова.

В Химках уделяют особое внимание спорту. На территории округа регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.