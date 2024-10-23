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В Подмосковье состоялись чемпионат и первенство по кендо

Более 30 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Московской области по виду спорта кендо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

За победу в соревнованиях сражались представители дисциплины из Электростали, Химок, Балашихи и Егорьевска.

Чемпионат открыли спортсменки женской категории, в которой победителем стала жительница Химок Валерия Острикова. Второе место заняла представительница Балашихи Виктория Агаршева. Бронзовым призером среди женщин стала Людмила Смирнова из Электростали.

Среди мужчин победителем соревнований стал представитель Егорьевска Николай Ильин, «серебро» завоевал Дмитрий Чежин из Балашихи, а третью ступень пьедестала почета занял еще один спортсмен из Егорьевска Степан Серовский.

В рамках первенства в категории «юноши 11-14 лет» весь пьедестал достался представителям Егорьевска. Победителем стал Артем Гранков, второе место занял Даниил Ворожейкин, а на третьей ступени расположились Андрей Бахтов и Леонид Гришин.

Среди юношей 15-17 лет вновь доминировали хозяева площадки соревнований. Представители Егорьевска Никита Покушев, Кирилл Данилов и Кирилл Ратников заняли первое, второе и третье места соответственно. Еще одна бронза у спортсмена из Электростали Ростислава Кохова.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Московской области по кендо для участия на предстоящем чемпионате и первенстве России в Нижнем-Новгороде.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.