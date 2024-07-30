В Подмосковье состоится первенство России по автокроссу 9 и 10 августа

В г. о. Химки на стадионе технических видов спорта Дома юных техников «Интеграл» пройдет шестой этап первенства России по автокроссу. В соревнованиях примут участие около 50 юных спортсменов из 10 регионов страны. Турнир проведут 9 и 10 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автогонщикам предстоит выполнить несколько заездов из пяти кругов по трассе длиною в километр. Главная задача — преодолеть расстояние за наименьшее количество времени. Соревнования проведут в четырех классах: Д3-микро, Д3-Мини, Д3-250 и Багги-600.

Так, в борьбе за высокий результат юные гонщики продемонстрируют все свои навыки и умения. Торжественное открытие соревнований проведут 10 августа в 11:00 на трассе стадиона технических видов спорта в Старбеево. Посмотреть на яркие и динамичные заезды смогут как профессионалы, так и любители: вход для зрителей — свободный.

При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина в Химках регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты, открывают новые секции и кружки разных видов активностей. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены Химок принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.