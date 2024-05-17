В Подмосковье состоится парусный турнир Tenzor International Cup 2024

В Московской области пройдет Международный парусный турнир Tenzor International Cup 2024. В этом году запланировано четыре этапа соревнований Tenzor International Cup 2024, передает пресс-служба Минкульта региона.

Соревнования пройдут с июня по ноябрь в основных локациях организатора соревнований яхт-клуба Tenzor Sailing Club — в Пестово, г. о. Мытищи Московской области, и Сочи. Предстоящий сезон посвящен памяти выдающихся людей в парусном спорте.

Стартовый этап регаты пройдет в подмосковном Пестово с 30 мая по 2 июня. Он носит имя первого Председателя президиума Всероссийской Федерации парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова и включен в спортивную программу Петербургского международного экономического форума.

Участие в первом этапе Tenzor International Cup 2024 уже подтвердили 30 команд и более 120 яхтсменов. На турнире поборются спортсмены-парусники сразу нескольких поколений. Самому старшему из них, мастеру спорта международного класса, чемпиону Европы, победителю Кильской регаты и участнику четырех Олимпиад Дмитрию Березкину, в этом году исполняется 61 год. Вместе с Березкиным в список участников с олимпийским опытом входят заслуженный мастер спорта Андрей Кирилюк, выступавший на Играх в Атланте, Сиднее и Афинах, братья Максим и Михаил Шереметьевы, Павел Созыкин, Денис Грибанов, Алиса Кирилюк, Игорь Лисовенко, представлявшие страну на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Из юных звезд парусного спорта в турнире примет участие 21-летняя Виктория Ликсанова, многократный победитель чемпионатов России, Всероссийской Спартакиады и первенств страны.

Среди зарубежных спортсменов в соревнованиях примут участие Зоран Паунович (Сербия) и Дастин Бальдевайн (Германия) в составе сербской команды ZID art Sailing Team. Белорусские яхтсмены выступят в регате в составах трех команд. Мастера спорта международного класса Даниил Одинцов и Сергей Десюкевич — в экипажах Tenzor Team и Skolkovo Sailing Team-3, а мастер спорта и многократный участник и призер международных регат Илья Страх — в команде PAVETRA.

Спортсмены поборются за призовой фонд турнира в 2 млн рублей, который учрежден титульным партнером соревнований — финансово-правовой группой компаний Tenzor Consulting Group.

Турнир TenzorCup проходит с 2020 года, а в 2022 году он получил звание международного. Тогда в регате приняли участие 32 команды и порядка 150 спортсменов из пяти стран, было проведено 66 гонок и разыгран призовой фонд в размере 1,2 млн рублей. В 2022 году победу в турнире одержала команда «Русские богатыри». В гонках 2023 года выиграла команда «Ахмат».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.