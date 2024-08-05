В Подмосковье состоится легкоатлетический забег «Зарайская верста»

Забег будет проходить следующим образом: старт — от площади Революции, далее по улице Красноармейской до Водонапорной башни, затем по круговому маршруту и обратно по улице Красноармейской. Финиш — у памятника Неизвестному солдату. Протяженность маршрута составит 1 146 метров.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие, имеющие допуск от врача. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Зарегистрированные участники получат номер в день забега. Количество участников ограничено — 150 человек.

Все зарегистрированные участники будут награждены медалью финишера. Участники забега должны быть одеты в футболки белого, синего или красного цветов.

Выдача стартовых номеров состоится 10 августа 2024 года в 15:00, согласно списку зарегистрированных участников. Построение участников забега запланировано на 15:30, а старт — на 15:45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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