В Подмосковье состоится футбольный фестиваль для девочек 8 сентября

В Химках пройдет футбольный фестиваль РФС для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками» 8 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Четвертый год подряд Российский футбольный союз проводит фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками», который объединяет порядка 40 городов России. В завершении летних каникул игры пройдут в Москве — 1 сентября на поле академии «Спартак» и в Химках — 8 сентября на стадионе «Новые Химки».

Стать участницей фестиваля может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Для этого нужно выбрать событие в своем городе и пройти регистрацию на сайте. Участие — бесплатное.

«РФС уже традиционно начинает лето с футбольных фестивалей для девочек. За три предыдущих года более 6 тысяч девочек приняли участие в 55 фестивалях во всех регионах страны. Благодаря нашим проектам, направленным на популяризацию футбола среди детей, мы видим, как растет интерес девочек к футболу — количество занимающихся с 2021 года выросло на 75%. В этом году к проекту присоединился самый популярный детский мультсериал „Фиксики“ — и мы уверены, что наши фестивали станут еще интереснее и привлекательнее для девочек и родителей», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Для тех, кто уже тренируется в командах, дополнительно будут организованы товарищеские турниры, по итогам которых награды получат все участницы, независимо от результатов. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

Все спортивные активности на фестивалях «Мы в игре. Лето с Фиксиками» проходят под контролем профессиональных тренеров, футболисток и футболистов из клубов РПЛ, суперлиги и ФНЛ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.