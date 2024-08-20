В Подмосковье с 5 по 8 сентября пройдет турнир по парусному спорту

В акватории Пестовского водохранилища с 5 по 8 сентября пройдет третий этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В регате примут участие сильнейшие яхтсмены страны и самый представительный флот яхт в классе МХ700. По итогам третьего этапа определятся финалисты соревнований — 20 сильнейших команд по рейтингу трех этапов общего зачета. Именно они отправятся на гранд-финал серии с 7 по 10 ноября в Сочи. Дополнительным бонусом для шестнадцати самых успешных команд турнира станет право участия в чемпионате Sailing Gran Prix 2024, который 28 и 29 сентября впервые в России проведет яхт-клуб Tenzor Sailing Club по системе «квалификационных гонок на вылет», применяемых в международной серии «Лиги Звезд» (Star League).

Обеспечивать судейство на третьем этапе будет международная судейская коллегия, включающая специалистов из России, Хорватии и Германии.

Третий этап почтит память легенды советского паруса, серебряного призера Олимпиады-80 Бориса Федоровича Будникова.

Лидерами турнирной таблицы после двух этапов являются команды «АХМАТ» (60 очков), Bars Sailing Team (58 очков), ZID art Sailing Team (57 очков), KBR (55 очков) и HUBEX (52 очка), представляющие Чеченскую Республику, Москву, Владивосток, Сербию, Германию, Армению, Кабардино-Балкарскую Республику и Санкт-Петербург.

Торжественная церемония старта соревнований состоится в пятницу, 6 сентября, а итоги регаты и награждение проведут в воскресенье, 8 сентября.

Организаторами этого соревнования выступают яхт-клуб Tenzor Sailing Club и финансово-правовая группа компаний Tenzor Consulting Group.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены.