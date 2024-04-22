В Подмосковье с 30 мая по 2 июня пройдет турнир по парусному спорту

В округе Пушкинский в акватории Пестовского водохранилища с 30 мая по 2 июня пройдет парусный турнир Tenzor International Cup2024 — регата имени И. Ченцова. Соревнования станут открытием летнего парусного сезона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир объединит олимпийцев-парусников различных возрастов. Самый старший участник — тактик в составе команды «Пирогово», чемпион Европы, участник четырех Олимпиад Дмитрий Березкин (61 год).

«История парусного спорта богата традициями, событиями и, конечно, людьми, вписавшими в нее свои имена. Сейчас эти знания изучаются в гораздо меньшем объеме, чем в советские времена. Поэтому важность турниров имени знаковых людей возрастает — такие события становятся порталом в мир парусной истории. Я был лично знаком с Игорем Викторовичем Ченцовым, мы общались на регатах, куда он приезжал с делегацией. Это один из ярких деятелей, который долгие годы активно помогал развитию паруса в России», — отметил Дмитрий Березкин.

Из юных спортсменов стоит отметить 21-летнюю Викторию Ликсанову, которая уже четвертый год является «№ 1» сборной России по парусному спорту в олимпийском классе 49-er FX.

«В 2023 году мне удалось впервые принять участие в Tenzor International Cup в составе команды «ПЭК: Sport». Работа в экипаже из 3-4 человек на лодке класса MX700 дает большой опыт. В каждой регате я черпаю много новой информации, которую можно в дальнейшем перенести на олимпийский класс, где я выступаю. Это очень помогает расти профессионально!» — поделилась Ликсанова.

30 команд и более 120 яхтсменов уже подтвердили свое участие в первом этапе Tenzor International Cup2024. Участники будут бороться за солидный призовой фонд в 2 млн рублей, учрежденный титульным партнером соревнований — финансово-правовой группой компаний Tenzor Consulting Group.

Поддержку проекту оказывают всероссийская Федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных России.

Соревнования проходят при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены.