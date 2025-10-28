В Подмосковье реализуется проект «ЖИТЬ АКТИВНО!»

сегодня в 17:51

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» в 2025 году успешно реализует проект «ЖИТЬ АКТИВНО!» — серия интеграционных мероприятий с участием инвалидов-колясочников, семей участников СВО и паралимпийцев», сообщает пресс-служба организаторов.

Проект состоит из шести мероприятий и проводится с использованием средств гранта для НКО Московской области при поддержке Фонда президентских грантов.

В целях патриотического воспитания молодежи, в рамках проекта «ЖИТЬ АКТИВНО!» запланированы два мероприятия социально-патриотического направленности:

«Урок мужества» — рассказ участников СВО о службе в армии, полученном ранении и жизни после ранения. Демонстрация своих наград и фото-видео ряда.

«День Преодоления» — рассказ паралимпийцев о своих жизненных достижениях и участии в соревнованиях. Демонстрация своих наград и фото-видео ряда.

Данные мероприятия проекта являются завершающими. Их проведут для школьников и студентов участники СВО и подмосковные спортсмены-паралимпийцы.

31 октября 2025 года на базе Средней общеобразовательной школы № 1 города Пушкино Московской области (2-й Некрасовский проезд 4), пройдет мастер-класс по паралимпийскому фехтованию. Проведет его Николай Александрович Лукьянов: мастер спорта международного класса, 11-кратный чемпион России, 2-кратный чемпион мира, чемпион Европы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.