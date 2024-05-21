В Подмосковье разместятся еще 15 спортсменов из Белгорода

Еще 15 спортсменов из Белгородской области вместе с тренером прибыли в Подмосковье, где они продолжат тренироваться до конца июня 2024 года, собщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сейчас у нас нет возможности тренироваться в Белгороде. Поэтому и было принято решение временно перебазироваться в Московскую область, где больше возможностей для занятий. Я считаю, где есть конкуренция — там и рождается мастерство. У нас сильная команда по дзюдо, есть дети, которые прошли отбор на первенство России, также есть спортсмены, входящие в состав сборной страны. До настоящего времени мы ездили тренироваться в Старый Оскол, там готовились. Надеюсь, мы плодотворно поработаем с коллегами из Подмосковья. Я сам более шести лет тренировался в спортивном интернате „Динамо-Дмитров“ Московской области», — прокомментировал тренер команды спортивной школы № 2 г. Белгород Андрей Кобзев.

Прибывшие спортсмены разместятся на спортивной базе «Строитель» в городском округе Мытищи как минимум до конца июня 2024 года.

«Мне 13 лет, я приехала из Белгорода и занимаюсь дзюдо. За время сборов в Подмосковье я хочу восстановить свою форму, которую я утратила из-за отсутствия постоянных тренировок. После этого можно и на соревнованиях выступить. Очень хочется, чтобы в нашем новом спорткомплексе в Мытищах было много места, и чтобы там были мягкие маты», — поделилась эмоциями воспитанница белгородской спортшколы № 2 Ксения Ахметова.

Ранее в Московскую область прибыло 78 спортсменов из Белгородской области. Они уже возобновили свою тренировочную деятельность в городских округах Серпухов и Солнечногорск.

Также ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить безопасность детей, проживающих в Белгородской области вблизи районов, подверженных обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.