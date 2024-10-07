В Подмосковье провели соревнования по гиревому спорту среди пожарных

На базе центра единоборств спортивного комплекса «Строитель» городского округа Мытищи состоялись соревнования по гиревому спорту на первенство Главного управления МЧС России по Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба ведомства.

В соревнованиях приняли участие спортивные коллективы пожарно-спасательных отрядов, образовав команды по шесть человек в каждой.

Соревнования проводились по всероссийским правилам и положениям, регламентирующим проведение соревнований по классическому гиревому двоеборью: толчок двух гирь по 24 кг по короткому циклу и рывок. По результатам соревнований судейская коллегия определила лучших спортсменов в весовых категориях и команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете.

В весовой категории до 63 кг победителем стал Дилшод Султунмуродов из 26 пожарно-спасательного отряда, на втором месте — Денис Гриштюк, представитель 19 ПСО, на третьем месте — Артур Геворкян из 24 ПСО.

В весовой категории до 68 кг победил Александр Гордеев из 6 ПСО, на втором месте — Виталий Савченко из СПТ и третье место у Алексея Пахомова, представителя 7 ПСО.

В весовой категории до 73 кг на первом месте — Виктор Куликов, представитель 14 ПСО, второе место у Даниила Костылева из 2 ПСО и третье место у Василия Фусы, представителя 13 ПСО.

В весовой категории до 78 кг на первом месте — Игорь Самохвалов из 13 ПСО, представитель 1 ПСО, второе место у Александра Лакутина из 23 ПСО и третье место у Романа Перова из 37 ПСО.

В весовой категории до 85 кг лучший результат у Павла Громакова из 19 ПСО, вторым стал Роман Бобылев из команды СПТ, третий — Даниил Овчинников из 14 ПСО.

В весовой категории свыше 85 кг победу одержал Дмитрий Никульчев из команды СПСЧ, серебряный призер — Андрей Рогачев из 14 ПСО, бронза у Павла Игошева из 28 пожарно-спасательного отряда.

В общекомандном зачете первое место у 14 пожарно-спасательного отряда, второе — у 19 пожарно-спасательного отряда и замыкает тройку лидеров команда СПТ.

Победителям и призерам вручили дипломы, медали и кубки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.