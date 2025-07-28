В Подмосковье прошли тренировки проекта «Звездное лето»

Звезды спорта и участники телешоу «Титаны» провели тренировки проекта «Звездное лето в Подмосковье» в городских округах Серпухов и Лыткарино. Мероприятия продолжили серию мастер-классов от именитых спортсменов на пляжах региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Хэдлайнерами тренировок стали шестикратный чемпион России по футболу, чемпион мира по пляжному футболу Александр Филимонов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, победительница Спартакиады по пляжному волейболу Елена Федчук, победитель шоу «Титаны», учитель физической культуры из Коломны Николай Бобылев, финалист шоу «Титаны», чемпион России по кроссфиту, победитель Кубка Мира по кросслифтингу Геннадий Мальковский, а также участница шоу «Титаны», президент Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики России Полина Волчек.

Главным событием спортивных выходных стали волейбольные матчи, в которых звездной команде противостояли любительские сборные жителей городских округов. Также вместе с жителями гости сыграли в пляжный футбол и состязались в перетягивании каната.

На площадке были организованы мастер-классы и активности для всех желающих, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Завершилось мероприятие большой освежающей «перестрелкой» из водного оружия и автограф-сессией с именитыми спортсменами. Участниками тренировок на открытом воздухе стали более 500 жителей. В Серпухове мероприятие прошло на берегу Оки на территории пляжа «Мальдивы», а в Лыткарине площадкой стал пляж в лесопарковой зоне отдыха «Волкуша».

«Звездное лето в Подмосковье» — это серия спортивных тренировок для жителей и гостей региона. Тренировки проводят титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также известные артисты и участники телепроекта «Титаны».

Напомним, ранее в Талдоме в стартовой тренировке проекта приняли участие: чемпион и призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Легков, двукратный чемпион России по баскетболу, победитель Лиги Европы ФИБА Виктор Кейру, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, обладатель Кубка России по волейболу на снегу, призер чемпионата России по пляжному волейболу Дарья Павлова и игрок пляжной волейбольной команды «Заречье-Одинцово», победительница Спартакиады молодежи России Елена Федчук

Проект «Звездное лето в Подмосковье» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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